Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di una pistola clandestina, 50 grammi di cocaina e denaro nella sua camera d’albergo. La scoperta è avvenuta durante un controllo, evidenziando un’attività illecita. La polizia ha sequestrato le sostanze e l’arma, proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Nella cassaforte della sua camera d'albergo nascondeva una pistola calibro 7,65, 50 grammi di coca e 2.400 in contanti. E per lui sono scattate le manette.Un ragazzo di 29 anni, cittadino italiano, è stato arrestato dalla polizia all'interno di un hotel di viale Sara a Milano nel pomeriggio di.

© Milanotoday.it - Coca, una pistola (clandestina) e soldi nella camera d'albergo: arrestato un 29enne

