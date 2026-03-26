Paolo Kessisoglu ha commentato con ironia il rapporto tra Luca Bizzarri e Gasparri, paragonandolo a quello tra due famosi comici italiani. Ha ricordato che i due sono stati in lite per cinque anni, con due momenti di pace. Nel frattempo, Kessisoglu si è raccontato al Corriere della Sera, parlando anche dello spettacolo teatrale “Sfidati di me”, che affronta il tema dei rapporti tra padri e figli e di un episodio della sua adolescenza.

A teatro racconta del rapporto padri e figli nello spettacolo “ Sfidati di me “. Lui si è raccontato al Corriere della Sera, a partire da un episodio della sua adolescenza: “Avevo 17 anni e non avevo il foglio rosa. Mio padre torna a casa e dice: ‘Mi devo essere completamente rincoglionito: ogni giorno parcheggio la macchina e il giorno dopo mi sembra che sia posteggiata da un’altra parte’. La usavo io per fare i giri dell’isolato ma non ritrovavo mai il posto dove l’aveva messa lui”, le parole di Paolo Kessisoglu. L’idea di mettere in scena questa dinamica padri-figli è arrivata perché “la pandemia ha messo in crisi la generazione che è anche quella di mia figlia, è stata un evento che mi ha fatto riflettere, ho avvertito un forte disagio confermato anche dai numeri di accesso di tanti ragazzi alle strutture sanitarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lui e Gasparri sono ormai come Mondaini e Vianello. Cinque anni che litigano, hanno già fatto pace due volte. Finirà che li vedremo insieme a diMartedì a prendere per il culo me”: l’ironia di Paolo Kessisoglu su Luca Bizzarri

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