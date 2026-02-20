Tre giudici repubblicani hanno deciso di respingere le misure adottate da Trump sui dazi, influenzando le sue politiche commerciali. Due di loro sono stati nominati direttamente dall’ex presidente. La sentenza della Corte Suprema blocca le tariffe imposte attraverso un’ordinanza di emergenza economica, creando uno scontro tra le parti. La decisione si inserisce in un contesto di tensione tra governo e istituzioni giudiziarie. La vicenda continua a far discutere nel panorama politico statunitense.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo pesante all’agenda economica di Donald Trump dichiarando illegittimi i dazi imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Con una maggioranza di 6-3, i giudici hanno stabilito che il potere di introdurre tariffe commerciali spetta al Congresso e non può essere esteso in modo così ampio dall’esecutivo attraverso la leva dell’emergenza nazionale. La decisione ha un forte peso politico perché tra i sei giudici della maggioranza figurano tre nomi considerati espressione dell’area conservatrice e repubblicana: John G. Roberts Jr.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dazi, chi sono i tre giudici repubblicani che hanno tradito Trump (due li ha nominati lui)

Leggi anche: Schiaffo della Corte suprema ai dazi: chi sono i 3 giudici conservatori che hanno "tradito" Trump

Leggi anche: Valeria Graci rivela che due grandi vip non hanno gradito la sua imitazione e ha dovuto smettere: ecco chi sono

TRUMP: Dazi del 10% ai Paesi europei che hanno inviato truppe in Groenlandia

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.