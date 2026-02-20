Dazi chi sono i tre giudici repubblicani che hanno tradito Trump due li ha nominati lui
Tre giudici repubblicani hanno deciso di respingere le misure adottate da Trump sui dazi, influenzando le sue politiche commerciali. Due di loro sono stati nominati direttamente dall’ex presidente. La sentenza della Corte Suprema blocca le tariffe imposte attraverso un’ordinanza di emergenza economica, creando uno scontro tra le parti. La decisione si inserisce in un contesto di tensione tra governo e istituzioni giudiziarie. La vicenda continua a far discutere nel panorama politico statunitense.
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha inferto un colpo pesante all’agenda economica di Donald Trump dichiarando illegittimi i dazi imposti in base all’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Con una maggioranza di 6-3, i giudici hanno stabilito che il potere di introdurre tariffe commerciali spetta al Congresso e non può essere esteso in modo così ampio dall’esecutivo attraverso la leva dell’emergenza nazionale. La decisione ha un forte peso politico perché tra i sei giudici della maggioranza figurano tre nomi considerati espressione dell’area conservatrice e repubblicana: John G. Roberts Jr.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
La Corte ha stabilito che i dazi sono illegittimi per il modo in cui sono stati introdotti, cioè tramite una legge emergenziale e senza passare dal Congresso. Secondo i giudici, Trump non poteva farlo e non potrà più farlo. I motivi, li spieghiamo qui: x.com
