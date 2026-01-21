A quasi due anni dalla rissa avvenuta a Roma nel 2022, Gérard Depardieu e Rino Barillari hanno deciso di fare pace. Questo articolo approfondisce le ragioni del loro diverbio e il percorso che ha portato alla riconciliazione, evidenziando come siano riusciti a superare le tensioni e a ricostruire un rapporto, tornando a condividere un gesto di cordialità nello stesso luogo del precedente scontro.

P ace fatta tra Gérard Depardieu e Rino Barillari. L’attore e il fotografo, che nel 2024 furono protagonisti di una rissa a Roma, si sono stretti la mano e abbracciati, nello stesso luogo di quell’episodio decisamente poco edificante che li coinvolse. Condannato Gérard Depardieu: 18 mesi per aggressione sessuale su due donne X Leggi anche › Gérard Depardieu picchia il paparazzo Rino Barillari: «Ce l’aveva con me e con tutti gli italiani» Gérard Depardieu e Rino Barillari: l’abbraccio e la pace. Le immagini di questo incontro pacifico arrivano dall’ Harry’s Bar di Roma, uno dei locali più iconici della Roma che fu, simbolo di una Dolce Vita che le foto di Barillari, «paparazzo», come si diceva all’epoca, hanno contribuito a rendere magico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A quasi due anni dalla rissa che li coinvolse, i due hanno fatto pace. Ecco perché litigarono, e come andò a finire

Leggi anche: Dopo 15 anni dalla prima volta in cui Kate Middleton mandava in tilt internet con un vestito, ecco che fine ha fatto la stilista che creò quell'abito che andò sold out in cinque minuti

Leggi anche: Largo Jacovitti, ecco perché a quasi due anni dall’incendio la piazza non è ancora stata ricostruita

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LE SORELLE GEMELLE LITIGANO PER ALESSIA! #laslunas #sofielaila

Argomenti discussi: Deve scontare quasi due anni di reclusione per diversi reati, 44enne arrestato dai carabinieri; Strage al cantiere Esselunga, dopo quasi due anni riapre via Giovanni da Empoli; Con Salvini ministro dei Trasporti i treni hanno accumulato più di due anni di ritardi; Falsomiele, via Tottavilla al buio da quasi due anni: Siamo esasperati, si intervenga subito :: Segnalazione a Palermo.

Dopo quasi due anni torna Fleximan nel Ravennate: abbattuto l’autovelox sulla Statale 16È tornato dopo quasi 2 anni Fleximan e questa volta ha scelto di abbattere l’autovelox sulla Statale 16, all’altezza di Mezzano. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile dell’atto ... fanpage.it

Un iter giudiziario durato quasi 8 anni, per un totale di 25 ipotesi di reato cui rispondere. La Corte suprema di Cassazione ha chiuso definitivamente il complesso caso di Mario Della Toffola, ex sindaco di Polcenigo facebook

Scarcerata dopo quasi tre anni una delle ragazze condannate per il lancio della bici dai Murazzi, a Torino, che ferì gravemente Mauro Glorioso. Per i giudici ha compreso la gravità del gesto #ANSA x.com