Caso Epstein arrestato l'ex ministro britannico Peter Mandelson | è accusato di abuso d'ufficio

Peter Mandelson, ex ministro britannico, è stato fermato dalla polizia di Londra con l’accusa di aver usato il suo ruolo per favorire interessi personali. La sua arresto deriva da un’indagine su presunte attività illecite legate a pratiche di potere e favori. Durante l’arresto, sono state perquisiti alcuni suoi uffici e residenze private. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica, alimentando discussioni su integrità e responsabilità delle figure pubbliche.

L'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato dagli agenti di Scotland Yard. È il secondo arresto 'eccellente' dopo quello dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini penali sul caso di Jeffrey Epstein. L'accusa nei suoi confronti è di abuso d'ufficio. Dopo le dimissioni di Peter Mandelson, che ha lasciato il suo incarico dopo che sono saltati fuori i file legati a Epstein, l'attenzione si sposta sugli Stati Uniti. Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato da Scotland Yard a causa del collegamento con le informazioni riservate condivise durante il suo incarico ministeriale. Fermato nel giorno del suo 66esimo compleanno, l'uomo è accusato di cattiva condotta nell'esercizio della sua funzione pubblica. Il monarca britannico assicura sostegno e cooperazione alla polizia. L'accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra.