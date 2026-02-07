Zelensky | Trump vuole la fine della guerra in Ucraina entro giugno Cessione del Donbass? Vale il siamo dove siamo

Zelensky dice che gli Stati Uniti puntano a chiudere il conflitto con la Russia entro giugno. Il presidente ucraino ha ribadito il suo appello a Donald Trump di non prendere decisioni sull’Ucraina senza coinvolgerla direttamente. Zelensky ha anche detto che non ci sono piani per cedere il Donbass, lasciando intendere che per ora la linea rimane quella di resistere.

Gli Stati Uniti vogliono che la guerra tra Russia e Ucraina finisca entro giugno. A rivelarlo è Volodymyr Zelensky, che parlando con i giornalisti ha lanciato nuovamente un appello a Donald Trump affinché non faccia accordi «sull’Ucraina senza l’Ucraina». Le delegazioni di Mosca e Kiev voleranno negli Stati Uniti la prossima settimana per ulteriori colloqui. L’incontro, che avverrà in formato bilaterale, si terrà con ogni probabilità a Miami. Zelensky: «La Russia sceglie gli attacchi, non la diplomazia». Mentre Washington preme per una svolta nei negoziati di pace, la tensione tra Russia e Ucraina resta altissima, specialmente dopo l’attentato al generale Vladimir Alekseyev, vicecapo del servizio di intelligence militare di Mosca, per cui il ministero degli Esteri russo ha accusato proprio gli 007 ucraini.🔗 Leggi su Open.online

Donald Trump ha dichiarato che l'epilogo del conflitto in Ucraina potrebbe essere imminente, affermando che si è più vicini che mai alla fine della guerra.

