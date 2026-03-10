Grande Fratello Vip Lucia Ilardo nel cast | Rosario Guglielmi non è felice? Parla l’amico

Lucia Ilardo è stata annunciata nel cast del Grande Fratello Vip. Rosario Guglielmi, che è amico di Lucia, ha commentato pubblicamente il suo stato d’animo, lasciando intendere che non sia felice. La coppia si era conosciuta e aveva partecipato insieme a Temptation Island, ma la relazione tra loro si è conclusa successivamente.

La storia d'amore tra Lucia Ilarlo e Rosario Guglielmi è giunta al termine dopo la loro partecipazione a Temptation Island. I due erano usciti insieme dal programma ma il rapporto è andato in crisi lontano dalle telecamere. La storia d'amore è finita nel momento in cui lui ha scoperto che l'ex fidanzata aveva visto di nascosto uno dei single del reality. Tra loro ci sono stati dei riavvicinamenti ma col tempo hanno capito che le cose non funzionavano più. Lui aveva anche provato a ritrovare l'amore a Uomini e Donne, ma ha dovuto abbandonare il trono dopo una sola puntata perché Lucia Ilardo in trasmissione ha rivelato che si erano visti solo pochi giorni prima.