A Lucca si prepara la ventunesima edizione di Lucca Collezionando, con due inviti firmati da Valentina. Tra gli eventi in programma, si parla di esposizioni e incontri legati a fumetti, giocattoli e memorabilia. La manifestazione si svolgerà nella città toscana, attirando appassionati e collezionisti da tutta Italia. Il calendario dettagliato degli appuntamenti sarà annunciato nelle prossime settimane.

Non una, ma ben due Valentina ci invitano alla nuova edizione di Lucca Collezionando. Il poster dell’edizione 2026 della fiera lucchese porta la firma di Sergio Gerasi, artista che in tempi recenti ha raccolto l’eredità di Guido Crepax, portando Valentina nella contemporaneità e mostrando come la sua indole ribelle sia senza tempo. Non è un caso che durante Lucca Collezionando avremo la possibilità di visitare Sergio Gerasi: Milano, Valentina e altre Visioni, mostra dedicata a Gerasi in cui si ripercorre la sua carriera. Tramite un percorso scandito dalle tavole dell’artista – che spaziano da Lazarus Ledd a Eternity, passando per Dylan Dog – emerge l’importanza di Milano come compagna di viaggio di Gerasi, non uno sfondo ma silenziosa, perenne presenza nella sua visione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lucca Collezionando 2026: Sergio Gerasi “Lasciamo perdere la nostalgia, non tornerei indietro nemmeno per prendere la rincorsa”

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