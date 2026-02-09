Fumetti la Valentina vista da Gerasi e i 40 anni dei Cavalieri dello Zodiaco | conto alla rovescia per Lucca Collezionando

La città si prepara alla nuova edizione di “Lucca Collezionando”, il festival dedicato al fumetto vintage e pop. Dal 28 al 29 marzo, appassionati e collezionisti si riuniscono per scoprire pezzi rari e confrontarsi su personaggi come Valentina e i Cavalieri dello Zodiaco, in un evento più tranquillo rispetto alla grande kermesse di Lucca Comics & Games. La città si anima con mostre, incontri e tante sorprese, mentre il conto alla rovescia è già iniziato.

Lucca, 9 febbraio 2026 – Il festival del fumetto vintage-pop, "Lucca Collezionando" torna il 28 e il 29 marzo, con la sua formula dal ritmo più "riposante" e "fumettocentrico" rispetto alla grande kermesse di Lucca Comics & Games. Per altro, l'evento, (giunto alla sua nona edizione) è organizzato al Polo Fiere di Lucca dalla società Lucca Crea, la stessa che organizza Lucca Comics & Games. il programma dell'ultimo weekend di marzo prevede diversi ospiti di primo piano come Sergio Gerasi che ha realizzato due storie del celebre personaggio di Valentina, creato dal geniale Guido Crepax che è scomparso nel 2003.

