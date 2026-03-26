A Lucca, i residenti potranno partecipare a una settimana di eventi culturali gratuiti, che durerà sei giorni. L’iniziativa permette l’accesso libero ai siti storici e alle attrazioni della città, offrendo l’opportunità di scoprire il patrimonio locale senza costi. La manifestazione si svolge in concomitanza con le celebrazioni dell’indipendenza storica della città.

La città di Lucca sta per celebrare la sua indipendenza storica attraverso una settimana di accesso gratuito al patrimonio culturale, un’iniziativa che trasforma il passato in risorsa presente. Dal 7 al 12 aprile i residenti della provincia potranno visitare musei e monumenti senza pagare biglietti, grazie alla quarta edizione della Settimana della Libertà promossa dall’amministrazione comunale. Questa celebrazione segna il ritorno di una tradizione secolare che affonda le radici nell’8 aprile del 1369, quando l’intervento dell’Imperatore Carlo IV di Boemia permise alla di recuperare la propria sovranità. L’evento non è solo una festa popolare ma un atto di identità civica che collega i cittadini ai luoghi che hanno custodito la storia locale per secoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: 6 giorni di cultura gratuita per i residenti

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