Yoga lezione gratuita al centro di cultura Rishi
Il Centro di Cultura Rishi di Palermo offre una lezione gratuita di yoga presso la propria sede in via Salvatore Bono 19. L’iniziativa, rivolta a chi desidera avvicinarsi alla pratica, rappresenta un’opportunità per conoscere i corsi per principianti. Con questa proposta, il centro intende favorire l’avvio di un percorso di benessere e consapevolezza, in un ambiente accogliente e dedicato alla crescita personale.
Con l’inizio del nuovo anno, il Centro di Cultura Rishi di Palermo, con sede in via Salvatore Bono 19 (traversa di via Sampolo) propone una lezione gratuita di prova di yoga rivolta a tutte le persone interessate ad avvicinarsi alla pratica e a iscriversi ai nuovi corsi per principianti di primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Yoga per principianti (con prova gratuita): il corso al Centro di Cultura Rishi a Palermo.
