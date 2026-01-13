Nuovo raid vandalico in centro a Lucca | Specchietti rotti alle auto dei residenti

A Lucca, si registrano nuovi episodi di vandalismo nel centro storico, con danni agli autoveicoli parcheggiati. Dopo i precedenti episodi in via San Gregorio e via San Nicolao, sono stati segnalati altri casi di specchietti rotti alle auto dei residenti. La situazione preoccupa la comunità locale, che chiede interventi efficaci per garantire la sicurezza e la tutela dei beni dei cittadini.

Lucca, 13 gennaio 2026 – Ancora atti vandalici in centro ai danni delle auto dei residenti in sosta, dopo i casi segnalati in via San Gregorio e via San Nicolao nei giorni scorsi. Stavolta in piazza del Carmine e via Mordini. "Scrivo per portare alla vostra attenzione una situazione di crescente e ormai diffusa preoccupazione che riguarda il centro storico di Lucca e che coinvolge un numero sempre maggiore di cittadini onesti", scrive Federico, un lettore che abita in centro. "Nella notte appena trascorsa (all'angolo tra via Streghi e via Mordini), ho subito un atto vandalico alla mia autovettura, con la rottura dello specchietto.

Salerno: auto nel mirino dei vandali, nuovo raid nella notte - facebook.com facebook

