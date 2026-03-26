Tommaso Turci, giornalista di 'DAZN', ha commentato ai microfoni di Radio Tutto Napoli il prossimo incontro tra Napoli e Milan, definendolo decisivo per la corsa allo scudetto. Ha inoltre affermato che l'Inter potrebbe perdere ancora qualche punto nelle prossime partite.

Il giornalista di 'DAZN' Tommaso Turci ha commentato Napoli-Milan e la lotta Scudetto a 'Radio Tutto Napoli'. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sulle prossime partite: "Le prossime due giornate saranno determinanti. Il calendario conta molto: ci sono scontri importanti e incroci decisivi. Una volta, con certi distacchi, il campionato era chiuso; oggi non è più così. Ci sono state tante sorprese. Se il Napoli vincesse tutte le partite da qui alla fine, le possibilità di vincere lo Scudetto sarebbero alte. Ho la sensazione che l'Inter qualche punto lo lascerà ancora." Il Napoli può davvero crederci fino in fondo? "L'obiettivo deve essere vincerle tutte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lotta Scudetto, Turci commenta: “Napoli-Milan decisiva. L’Inter perderà ancora qualche punto”

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