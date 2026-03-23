Dopo la 30esima giornata la classifica recita Inter a 69 punti, Milan a 63, Napoli a 62. Con 8 giornate da disputare, la lotta scudetto è ancora aperta? Qui il calendario completo delle tre squadre nei prossimi turni fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il calendario di Inter, Milan e Napoli: la lotta scudetto è ancora aperta?

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