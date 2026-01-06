Lotta Scudetto Inter Milan e Napoli non si fermano più! Juve e Roma rallentano il punto
La corsa allo Scudetto prosegue senza sosta, con Inter, Milan e Napoli che mantengono il passo. Juve e Roma, invece, mostrano segnali di rallentamento, influenzando la posizione in classifica. Un momento di equilibrio e cambiamenti che rende il campionato ancora più interessante, senza tralasciare l’analisi delle dinamiche tra le principali contendenti.
Lotta Scudetto, tre squadre in spinta e due in frenata: Inter, Milan e Napoli avanti, Juve e Roma in difficoltà La classifica non mente, o forse sì. Inter, Milan e Napoli non si fermano più, con tre successi all’unisono che creano un solco, potenzialmente tra i sette e i nove punti considerando i recuperi. Juventus . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
