La corsa allo Scudetto prosegue senza sosta, con Inter, Milan e Napoli che mantengono il passo. Juve e Roma, invece, mostrano segnali di rallentamento, influenzando la posizione in classifica. Un momento di equilibrio e cambiamenti che rende il campionato ancora più interessante, senza tralasciare l’analisi delle dinamiche tra le principali contendenti.

Lotta Scudetto, tre squadre in spinta e due in frenata: Inter, Milan e Napoli avanti, Juve e Roma in difficoltà La classifica non mente, o forse sì. Inter, Milan e Napoli non si fermano più, con tre successi all’unisono che creano un solco, potenzialmente tra i sette e i nove punti considerando i recuperi. Juventus . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lotta Scudetto, Inter, Milan e Napoli non si fermano più! Juve e Roma rallentano, il punto

Leggi anche: Albertini sulla lotta Scudetto: “Roma più indietro rispetto a Milan, Inter e Napoli”

Leggi anche: Boniek: «Napoli, Milan ed Inter sono più attrezzate per lo Scudetto. Juve Roma? Sognare è lecito, ma…»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mauro: Voto la lotta scudetto. Inter da 10 in attacco, ma il Napoli ha Conte. Milan? Difesa da 6; Lotta scudetto, sarà un mese decisivo: Inter, Napoli e Milan contro i loro fantasmi. La Juve ha una possibilità unica; Zito: Hojlund sta dando energia a tutto l'attacco. Lotta Scudetto? Il Napoli non è da meno a Inter, Milan e Juventus; Serie A: per lo scudetto è ormai lotta a tre.

Lotta Scudetto, Inter, Milan e Napoli non si fermano più! Juve e Roma rallentano, il punto - Lotta Scudetto, tre squadre in spinta e due in frenata: Inter, Milan e Napoli avanti, Juve e Roma in difficoltà La classifica non mente, o forse sì. calcionews24.com