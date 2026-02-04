Milan Inter sfida Scudetto manca oltre un mese | il confronto tra i calendari La squadra di Chivu con il doppio degli impegni

Da internews24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di un mese dal derby di marzo, Milan e Inter si preparano a sfidarsi nella corsa allo scudetto. La squadra di Chivu avrà il doppio degli impegni rispetto ai rossoneri, e il confronto tra i calendari mostra già come potrebbe evolversi la lotta tra le due grandi del calcio italiano.

Inter News 24 Milan Inter sarà decisiva per la lotta Scudetto, questo il confronto dei calendari da qui al derby in programma ad inizio marzo. Il conto alla rovescia per la stracittadina milanese è ufficialmente iniziato. Il weekend del 7 e 8 marzo 2026 vedrà San Siro accendersi per il derby di ritorno, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato. Tuttavia, ad agitare le acque in vista della partita più attesa dell’anno non sono solo le condizioni fisiche dei giocatori, ma un calendario asimmetrico che mette a confronto due filosofie di gestione e, soprattutto, due carichi di lavoro profondamente diversi. 🔗 Leggi su Internews24.com

milan inter sfida scudetto manca oltre un mese il confronto tra i calendari la squadra di chivu con il doppio degli impegni

© Internews24.com - Milan Inter sfida Scudetto, manca oltre un mese: il confronto tra i calendari. La squadra di Chivu con il doppio degli impegni

Approfondimenti su Milan Inter

Inter Milan, Cosmin Contra analizza la sfida: «Può decidere lo Scudetto. Io amico di Chivu, ma tifo sempre le mie ex squadre. Serie A al Milan e Champions all’Inter? Firmerei subito!»

Bergomi analizza la corsa Scudetto: l’elogio a Chivu e il duello tra Inter e Milan

Bergomi esamina la corsa allo Scudetto, evidenziando le prestazioni di Chivu e il confronto tra Inter e Milan.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milan Inter

Argomenti discussi: L'Inter con l'attacco e... il calendario, il Milan in scia da 21 gare: in testa è derby scudetto; Inter in fuga, il derby con il Milan diventa lo snodo scudetto. Napoli-Roma-Juve: l’analisi sulla lotta…; Dopo due anni, la prima fuga Scudetto: Inter a +5, febbraio sarà il mese più importante; Inter a +5, i numeri dicono che è la fuga scudetto decisiva. Ma quel precedente col Milan...

milan inter sfida scudettoSi infiamma la sfida Chivu-Allegri: Non so se questo è un beneLe ultime Inter news sul duello scudetto con il Milan. Visnadi, Orsi e Mattioli parlano della sfida tra Chivu e Allegri ... interlive.it

Milan, Rabiot va a ritmo Scudetto: e stasera c'è il LecceMilan, si cerca la risposta immediata ai successi di Inter e Napoli, affidandosi al rendimento record di Rabiot Il Milan scende in campo questa sera contro il Lecce con un obiettivo categorico: rispon ... milannews24.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.