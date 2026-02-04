A poco più di un mese dal derby di marzo, Milan e Inter si preparano a sfidarsi nella corsa allo scudetto. La squadra di Chivu avrà il doppio degli impegni rispetto ai rossoneri, e il confronto tra i calendari mostra già come potrebbe evolversi la lotta tra le due grandi del calcio italiano.

Inter News 24 Milan Inter sarà decisiva per la lotta Scudetto, questo il confronto dei calendari da qui al derby in programma ad inizio marzo. Il conto alla rovescia per la stracittadina milanese è ufficialmente iniziato. Il weekend del 7 e 8 marzo 2026 vedrà San Siro accendersi per il derby di ritorno, una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato. Tuttavia, ad agitare le acque in vista della partita più attesa dell'anno non sono solo le condizioni fisiche dei giocatori, ma un calendario asimmetrico che mette a confronto due filosofie di gestione e, soprattutto, due carichi di lavoro profondamente diversi.

© Internews24.com - Milan Inter sfida Scudetto, manca oltre un mese: il confronto tra i calendari. La squadra di Chivu con il doppio degli impegni

Bergomi esamina la corsa allo Scudetto, evidenziando le prestazioni di Chivu e il confronto tra Inter e Milan.

