Roma | controlli in zona Termini contro microcriminalita’ cinque arresti e 12 denunce

A Roma, nelle zone intorno alla stazione Termini, sono stati effettuati controlli mirati per contrastare la microcriminalità. L’operazione, iniziata nella tarda mattinata, ha portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di dodici individui, contribuendo a rafforzare la sicurezza nell’area.

Il bilancio iniziale dell’operazione di controllo avviata nelle aree circostanti lo scalo ferroviario di Roma Termini, iniziata nella tarda mattinata di oggi, registra cinque arresti e dodici denunce. Nello specifico, due individui sono stati arrestati per reati legati alla droga, uno per furto aggravato e altri due per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, tre persone sono state denunciate per aver rapinato un turista, sottraendogli denaro e carte di credito. Altre due persone sono state denunciate per furto aggravato, due per ricettazione e altre due per aver fornito false attestazioni riguardo le loro generalità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli in zona Termini contro microcriminalita’, cinque arresti e 12 denunce Leggi anche: Roma, controlli in zona stazione Termini: 4 arresti e 6 denunce Leggi anche: Roma: controlli in zona Colle Oppio e Termini, 3 arresti e 2 denunce Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il caso Termini torna in prefettura, vertice sicurezza per una nuova stretta nella 'zona rossa'; Due aggressioni in mezz'ora nei pressi della Stazione Termini: una vittima è in prognosi riservata; Roma, due aggressioni vicino a Termini. Grave un funzionario 57enne del ministero delle Imprese: due fermati, 16 identificati; Stazioni da incubo, allarme sicurezza. Roma Termini, due aggressioni: cosa prevede l’ordinanza del prefetto. Maxi-blitz alla stazione Termini dopo le aggressioni: carabinieri sul posto, elicottero sorvola la zona - L'operazione, coordinata dai carabinieri del comando provinciale di Roma, ha coinvolto anche reparti di paracadutisti, unità cinofile e antiterrorismo ... fanpage.it

Maxi controllo a Roma Termini: in campo reparti d’eccellenza, elicotteri ed unità cinofile - Contro degrado e microcriminalità in piazza dei Cinquecento e al quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D’Azeglio e via Amendola RO ... etrurianews.it

Roma Termini, maxi operazione contro microcriminalità e degrado: elicottero, reparti speciali e unità cinofile in azione - Maxi controllo a Roma Termini: Carabinieri e Guardia di Finanza con Tuscania, elicotteri e cinofili. ilquotidianodellazio.it

L'impietoso verdetto dopo i controlli a Roma cui si è sottoposto il difensore. Il servizio di Giovanni Finocchiaro facebook

Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, questa volta nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.