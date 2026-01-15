Zona universitaria Tra spaccio e degrado | È il regno dei pusher Ormai siamo disillusi

Nella zona universitaria di piazza Verdi, il confronto tra studenti e attività illecite è quotidiano. Tra spacciatori e degrado, alcuni cittadini e studenti si organizzano per vigilare e tutelare il proprio spazio. La presenza di 'sentinelle' che sorvegliano gli angoli della piazza testimonia il bisogno di attenzione e di un ambiente più sicuro, in un contesto spesso segnato da problemi di ordine pubblico.

In piazza Verdi ci sono tante 'sentinelle' che vigilano il territorio. Stanno negli angoli, appoggiati a fittoni e bidoni. Si guardano intorno e, appena vedono un acquirente, si avvicinano con un fare nemmeno troppo sospetto. Perché lo spaccio, nel cuore della zona universitaria, è alla luce del sole. Uno dei pusher si apposta alla cabina telefonica pubblica, sotto i portici ad angolo via Dei Bibiena, e attende lì i suoi clienti. Intorno, è pieno di studenti che escono da lezione e si spostano fino a via Petroni, anche quella 'vittima' dello spaccio. Sotto al Portico, in direzione di piazza Aldrovandi, i pusher spuntano come i funghi.

