Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa invita a una visita guidata alle sue collezioni vegetali. Un’opportunità per conoscere il patrimonio botanico locale e internazionale, osservando le diverse specie e le trasformazioni stagionali. Un percorso pensato per apprezzare la biodiversità e approfondire la conoscenza delle piante in un contesto educativo e informativo.

Come ogni terzo sabato del mese, l'Orto e Museo Botanico dell'Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.Il primo appuntamento invernale è previsto per il 17 gennaio 2026.

