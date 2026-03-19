L’onda lunga La doppietta di Caracciolo e i meme Il guerriero si trasforma in Garibaldi
L’onda lunga di entusiasmo si nutre della doppietta di Antonio Caracciolo nella partita contro il Cagliari, un risultato che ha alimentato la passione dei tifosi. Nel frattempo, sui social, i meme dedicati al giocatore continuano a circolare, rafforzando l’immagine del guerriero che si trasforma in una figura storica come Garibaldi. La partita e le reazioni online continuano a tenere vivo l’interesse intorno alla squadra.
L’onda lunga di entusiasmo generata dalla tanto clamorosa quanto pesantissima doppietta realizzata da Antonio Caracciolo nella gara contro il Cagliari non accenna a diminuire. Sui social popolati dai cuori nerazzurri è un continuo proliferare di meme dedicati al capitano dello Sporting Club: uno dei più apprezzati è quello che ritrae il numero 4 al posto della statua di Giuseppe Garibaldi, al centro dell’omonima piazza cittadina. Un altro, sbucato nella mattinata di ieri, è la simulazione di un murales che ritrae Caracciolo con il premio del migliore in campo, ricevuto domenica scorsa, accanto alla scritta "Sei bella come la doppietta di Antonio Caracciolo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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