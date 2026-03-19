L’onda lunga di entusiasmo si nutre della doppietta di Antonio Caracciolo nella partita contro il Cagliari, un risultato che ha alimentato la passione dei tifosi. Nel frattempo, sui social, i meme dedicati al giocatore continuano a circolare, rafforzando l’immagine del guerriero che si trasforma in una figura storica come Garibaldi. La partita e le reazioni online continuano a tenere vivo l’interesse intorno alla squadra.

L’onda lunga di entusiasmo generata dalla tanto clamorosa quanto pesantissima doppietta realizzata da Antonio Caracciolo nella gara contro il Cagliari non accenna a diminuire. Sui social popolati dai cuori nerazzurri è un continuo proliferare di meme dedicati al capitano dello Sporting Club: uno dei più apprezzati è quello che ritrae il numero 4 al posto della statua di Giuseppe Garibaldi, al centro dell’omonima piazza cittadina. Un altro, sbucato nella mattinata di ieri, è la simulazione di un murales che ritrae Caracciolo con il premio del migliore in campo, ricevuto domenica scorsa, accanto alla scritta "Sei bella come la doppietta di Antonio Caracciolo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’onda lunga. La doppietta di Caracciolo e i meme. Il guerriero si trasforma in Garibaldi

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