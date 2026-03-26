Nella giornata di giovedì 26 marzo, la Lombardia è stata interessata da forti venti con raffiche che hanno raggiunto i 120 km orari. La perturbazione ha provocato danni a Milano e nel Varesotto, dove sono stati segnalati diversi interventi di assistenza. Le previsioni meteo avevano previsto questa ondata di vento, che si è comunque manifestata con intensità superiore alle aspettative.

Le previsioni meteo lo avevano annunciato e non sono state smentite: per tutta la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, i venti spazzeranno con forza la Lombardia e un primo vibrante assaggio è già arrivato nel corso della mattinata. L’allerta arancione per le raffiche, peraltro gelide e capaci di raggiungere i 100 all’ora, durerà fino alle 21, a meno di nuovi aggiornamenti, mentre la conta dei danni è già iniziata in varie province. Milano. In città e nell’hinterland meneghino i vigili del fuoco sono stati chiamati ad una ventina di interventi in varie zone: le folate hanno fatto cadere alberi e rami, divelto transenne posizionate in strada e danneggiato lamiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia spazzata dal vento: raffiche fino a 120 km orari. Danni (finora) a Milano e nel Varesotto

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