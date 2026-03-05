L’OLIMPO LETTERARIO | Premio Strega | Tutti i gruppi di proposte degli Amici della Domenica

Gli Amici della Domenica hanno presentato i gruppi di proposte per il Premio Strega. In un articolo introduttivo sono stati spiegati storia, funzionamento e curiosità di questa tradizione letteraria. I vari gruppi hanno scelto i loro candidati tra i libri in gara, preparando le proprie liste di preferenze. La discussione tra i partecipanti si sta svolgendo in modo aperto e diretto.

Dopo l’articolo introduttivo in cui abbiamo raccontato storia, funzionamento e curiosità del Premio Strega. Iniziamo ora a seguire passo dopo passo, l’evoluzione della selezione. Sono infatti stati annunciati i tutti i gruppi di titoli proposti dagli Amici della Domenica, lo storico corpo elettorale che ogni anno segnala le opere candidate. Con la pubblicazione del sesto e ultimo elenco si chiude ufficialmente la fase delle proposte.Di seguito, tutti i gruppi di titoli annunciati. Il primo elenco di candidature mostra già una notevole varietà di temi, generi e case editrici, tra narrativa letteraria, memoir e romanzi storici. Il secondo gruppo conferma il carattere trasversale della selezione, con autori già affermatiaccanto a nuove voci della narrativa contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

