Milan Allegri ha bloccato la cessione di Loftus-Cheek | rifiutata un’offerta importante Il rinnovo …

Massimiliano Allegri ha deciso di bloccare la cessione di Loftus-Cheek, impedendo al Milan di accettare un’offerta rilevante. La società aveva ricevuto una proposta consistente, ma il tecnico ha preferito mantenere il giocatore in rosa. Lo scorso mercato di gennaio, il centrocampista inglese era tra i nomi in uscita, ma la volontà dell’allenatore ha cambiato i piani.
Loftus-Cheek è stato decisivo nelle ultime due vittorie in campionato del Milan: due gol contro Bologna e Pisa partendo come punta titolare del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Come svela 'Tuttosport' sarebbe stato proprio l'allenatore rossonero a mettere il veto sulla possibile cessione dell'inglese a gennaio. Loftus-Cheek avrebbe apprezzato la voglia di Allegri di tenerlo e avrebbe rifiutato diverse offerte tra cui anche quelle di Aston Villa e Lazio. LEGGI ANCHE: Athekame crescita continua: assist decisivo con il Pisa. Per il Milan è un'arma in più>>> La capacità di giocare in molti ruoli piacerebbe molto a Emery e Sarri, ma anche allo stesso Allegri che lo sta sfruttando sia a centrocampo che in attacco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nato nel 1996, è al centro di discussioni riguardo al suo futuro.
