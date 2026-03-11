Aiuto allo sviluppo in calo globale | Italia 19esima nei dati Ocse

L’Italia si colloca al 19° posto nella classifica OCSE sull’aiuto allo sviluppo. Il dato evidenzia una diminuzione rispetto agli anni precedenti, secondo le analisi dell’ASviS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. La relazione prende in considerazione i contributi degli stati verso i paesi in via di sviluppo e si basa sui dati ufficiali pubblicati dall’organizzazione internazionale.

TESTO di Tommaso Tautonico della Redazione del sito ASviS, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 17 febbraio 2026 Secondo i dati ufficiali dell’ Ocse sull’assistenza pubblica allo sviluppo, ripresi in un’ analisi diffusa dalla rete Focsiv, nel 2024 i Paesi membri del Comitato di aiuto allo sviluppo hanno erogato complessivamente 214,5 miliardi di dollari, pari allo 0,34% del reddito nazionale lordo e con una riduzione del 6% in termini reali rispetto al 2023. Il dato fotografa una tendenza negativa già strutturale, registrata prima delle recenti decisioni di riduzione degli aiuti adottate da alcuni governi. Solo quattro Paesi, Norvegia, Lussemburgo, Svezia e Danimarca, hanno superato l’obiettivo internazionale dello 0,7% del reddito nazionale lordo destinato alla cooperazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

