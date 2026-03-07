la parola consenso una scelta culturale

Il termine «consenso» viene analizzato come una scelta culturale, evidenziando come il concetto sia stato spesso assente nella storia delle relazioni tra uomini e donne. Lo stupro viene descritto come un atto di potere, paragonabile a un delitto di mafia, e spesso utilizzato per stabilire il dominio. La discussione mette in luce la mancanza di uno statuto riconosciuto al consenso femminile nel passato.

Lo stupro è un delitto di potere perché, come un delitto di mafia, serve a segnare il campo. Il consenso delle donne nella storia non ha mai avuto statuto. A nessuna vittima di rapina si chiede se ha resistito per evitare il delitto. La riforma della legge sullo stupro riaccende il dibattito su un nodo culturale irrisolto: cos'è il consenso delle donne? Gli uomini che temono di riempire formulari o di essere denunciati falsamente forse non lo hanno mai ascoltato e in questo non c'è nulla di giuridico.

