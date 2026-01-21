Italia penultima in Europa per numero di laureati | il capitale umano che manca per una scelta politica che parte da lontano

L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa per tasso di laureati tra i giovani adulti, con solo il 31,6% di 25-34 anni in possesso di un titolo terziario nel 2024. Questa situazione riflette una condizione di capitale umano insufficiente, frutto di scelte politiche e di un percorso di lungo termine che richiede attenzione e interventi mirati per favorire l’istruzione superiore.

L’Italia continua a scivolare ai margini dell’Europa dei laureati. Nel 2024 solo il 31,6 per cento dei giovani tra i 25 e i 34 anni possiede un titolo di studio terziario. Davanti ci sono tutti, tranne la Romania. La media europea ha già superato il 44 per cento e l’obiettivo fissato dall’Unione per il 2030 è al 45 per cento. Il divario italiano supera i tredici punti percentuali e fotografa una distanza che ha smesso da tempo di essere congiunturale. Il dato pesa se letto insieme alla dimensione economica del Paese. Terza economia dell’eurozona, l’Italia resta tra gli ultimi per capitale umano qualificato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

