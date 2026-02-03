Giulia Bernardini Raccontare la diversità | Così ho superato i limiti
Giulia Bernardini ha raccontato la sua esperienza di superamento dei limiti legati alla diversità. In un'intervista, spiega come ha affrontato le sfide quotidiane e come la sua storia possa ispirare chi si trova in situazioni simili. La sua testimonianza mette in luce la forza di volontà e la determinazione nel vivere pienamente, nonostante le difficoltà. Bernardini ha scelto di condividere il suo percorso per far capire che la diversità può diventare una risorsa, non un ostacolo.
Rita Levi-Montalcini, con la lucidità che l’ha sempre contraddistinta, disse: "Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente". Parole potenti, bellissime, che raccontano una visione della vita capace di andare oltre i limiti fisici. È una frase che sembra raccontare anche la storia di Giulia Bernardini, scrittrice lucchese di 35 anni, che fin dalla nascita convive con una tetraparesi spastica. Una condizione complessa che, nonostante tutto, non ha mai fermato il suo desiderio di vivere, studiare e raccontare. Giulia si è laureata in psicologia e ha fatto della scrittura il suo linguaggio più autentico, trasformandola in uno strumento di espressione, cura e solidarietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
