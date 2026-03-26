Il 23 marzo segna una svolta per il campo sportivo dell’Immacolata a Montefano, che dopo 43 anni di attesa ha ricevuto l’agibilità per locali di pubblico spettacolo. La struttura, infatti, è stata finalmente autorizzata a operare legalmente, mettendo fine a un lungo iter burocratico che si era protratto nel tempo. La novità rappresenta un risultato importante per la gestione e l’utilizzo dell’impianto.

Il 23 marzo è una data destinata a restare nella storia di Montefano. Dopo oltre quattro decenni, infatti, il campo sportivo dell’Immacolata ha finalmente ottenuto la licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo uscendo da un lungo e complesso limbo burocratico durato 43 anni. Realizzato nel 1983, l’impianto non era mai stato regolarizzato in via definitiva. La capienza era limitata a 99 spettatori, costringendo negli anni le amministrazioni a ordinanze sindacali in deroga per consentire una maggiore affluenza di pubblico, con tutte le criticità e le responsabilità che ne derivavano. Ora invece lo stadio è ora omologato per 494 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo stadio ottiene l’agibilità dopo 43 anni

Articoli correlati

Stadio in condizioni critiche da anni, con l'incognita sull'agibilità: i tifosi alzano la voceMESAGNE - Alle criticità interne si sommano quelle esterne: strade di accesso e parcheggi dissestati, buche profonde e pozzanghere persistenti anche...

La inseminano con lo sperma sbagliato durante un trattamento per la fertilità, lo scopre 43 anni dopo: donna fa causa all’ospedale per 12 milioni di dollariFa causa a un ospedale dell’Oregon sostenendo di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento per la fertilità e di averlo...

Aggiornamenti e notizie su stadio ottiene

Temi più discussi: Lo stadio ottiene l’agibilità dopo 43 anni; Mondiali 2026: FIFA ordina il restyling degli stadi NFL, ma Atlanta ottiene una deroga speciale; Nuovo stadio di Cagliari, resta lo scoglio del canone di concessione; Raid allo stadio in Seconda Categoria: segata una porta del campo e devastati i sanitari. La gara viene rinviata.

Rinnovo, ricostruzione, altra sede, opzione zero: 4 scenari per lo stadio, si punta al restylingRestyling dell’esistente, demolizione e ricostruzione nello stesso luogo, nuovo stadio in un’altra zona della città oppure nessun intervento di nessun tipo: sono i quattro scenari per il futuro dello ... genova.repubblica.it

Lo stadio della Roma, alla faccia del vanity assetUn miliardo e 200 milioni li hanno tirati fuori da agosto 2020 a oggi. Un altro miliardo e un po’ servirà per lo stadio a Pietralata che ieri ha ottenuto l’ok dal Comune. Con 300mila euro - aggiungo - ... msn.com

#under15A2 | Travolgente .: 6-0 allo e salvezza matematica! Grande pomeriggio di calcio allo stadio “Mario Cicioni”, dove la Football Campitello Under 15 A2 conquista una larga vittoria per 6-0 contro lo Spoleto e ottiene c - facebook.com facebook