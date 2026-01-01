Una donna dell’Oregon ha intentato causa contro un ospedale, affermando di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento di fertilità e di aver scoperto la verità dopo 43 anni. La richiesta di risarcimento ammonta a 12 milioni di dollari. La vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e la gestione delle procedure mediche in ambito riproduttivo.

Fa causa a un ospedale dell’Oregon sostenendo di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento per la fertilità e di averlo scoperto solo 43 anni dopo. La storia la racconta il New York Post. La donna chiede un risarcimento di 12 milioni di dollari. È il 2023 quando viene alla luce che il marito della donna, che ha cresciuto la bambina – oggi adulta – non è il suo papà biologico, come confermerebbe un test del DNA: “La madre ha dovuto sopportare l’umiliazione, il disagio di partorire una bambina concepita con uso illecito del campione di sperma di un altro uomo. Il padre è stato completamente privato della paternità biologica nei confronti della primogenita avuta con la moglie”, si legge negli atti dove si spiega che la coppia – K. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La inseminano con lo sperma sbagliato durante un trattamento per la fertilità, lo scopre 43 anni dopo: donna fa causa all’ospedale per 12 milioni di dollari

