La inseminano con lo sperma sbagliato durante un trattamento per la fertilità lo scopre 43 anni dopo | donna fa causa all’ospedale per 12 milioni di dollari
Una donna dell’Oregon ha intentato causa contro un ospedale, affermando di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento di fertilità e di aver scoperto la verità dopo 43 anni. La richiesta di risarcimento ammonta a 12 milioni di dollari. La vicenda solleva importanti questioni sulla responsabilità e la gestione delle procedure mediche in ambito riproduttivo.
Fa causa a un ospedale dell’Oregon sostenendo di essere stata inseminata con lo sperma sbagliato durante un trattamento per la fertilità e di averlo scoperto solo 43 anni dopo. La storia la racconta il New York Post. La donna chiede un risarcimento di 12 milioni di dollari. È il 2023 quando viene alla luce che il marito della donna, che ha cresciuto la bambina – oggi adulta – non è il suo papà biologico, come confermerebbe un test del DNA: “La madre ha dovuto sopportare l’umiliazione, il disagio di partorire una bambina concepita con uso illecito del campione di sperma di un altro uomo. Il padre è stato completamente privato della paternità biologica nei confronti della primogenita avuta con la moglie”, si legge negli atti dove si spiega che la coppia – K. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Dimessa dall'ospedale con la diagnosi di gastroenterite, donna di 43 anni muore poco dopo
Leggi anche: “Ho 34 anni e gli ovuli che tremano. Il mio ex mi ha ‘rubato’ la mia fertilità, dopo una relazione di 10 anni. Voglio il risarcimento”: lo sfogo di una donna
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.