Stadio in condizioni critiche da anni con l' incognita sull' agibilità | i tifosi alzano la voce

I tifosi del Mesagne sono sul piede di guerra. Le condizioni dello stadio peggiorano di giorno in giorno, con pavimentazioni dissestate e parcheggi impraticabili. Le strade di accesso sono piene di buche profonde, e anche in assenza di pioggia non mancano le pozzanghere. La preoccupazione tra i supporter cresce, mentre l’incertezza sull’agibilità del campo si fa sempre più concreta.

MESAGNE - Alle criticità interne si sommano quelle esterne: strade di accesso e parcheggi dissestati, buche profonde e pozzanghere persistenti anche in assenza di pioggia. Tutte condizioni che scoraggiano l'afflusso del pubblico e pongono seri interrogativi sulla sicurezza complessiva dell'area.

