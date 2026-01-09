Gom Gom Cards sbarca online | il nuovo e-commerce TCG che porta lo spacchettamento in diretta su TikTok

Gom Gom Cards apre il suo negozio online, offrendo ai collezionisti un nuovo modo di acquistare e scoprire carte da gioco tramite il suo e-commerce. Con un’attenzione particolare all’esperienza di “spacchettamento” in diretta su TikTok, il servizio mira a condividere emozioni autentiche e trasparenza, portando il mondo del trading card game direttamente a casa dei clienti. Un punto di riferimento per chi cerca qualità e coinvolgimento nel collezionismo.

C'è un momento, nel collezionismo, che vale più di mille parole: il fruscio della busta che si apre, l'istante in cui la carta rara “scivola” verso la luce, la chat che esplode tra speranze e pronostici. È un rito moderno, ma profondamente umano. E oggi diventa anche un nuovo modo di acquistare online. Nasce così Gom Gom Cards, nuovo e-commerce italiano dedicato alle carte collezionabili e ai Trading Card Game (TCG), che unisce catalogo online e intrattenimento attraverso un format sempre più diffuso: le live su TikTok in cui l'acquirente può comprare bustine e farle spacchettare in diretta. L'arrivo di Gom Gom Cards si inserisce in un contesto chiaro: l'e-commerce continua a crescere e, parallelamente, si consolida un modello che avvicina vendita e contenuto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

