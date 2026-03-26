Dopo aver presentato le dimissioni circa 24 ore dopo le pressioni di Palazzo Chigi, Daniela Santanché ha espresso un commento critico, definendo il clima politico come diventato giustizialista in breve tempo. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra le parti, dopo un dibattito acceso che ha portato alla sua decisione di lasciare l’incarico.

È una Daniela Santanché piuttosto amareggiata quella che ha rassegnato le dimissioni quasi 24 ore dopo il pressing di Palazzo Chigi. Secondo un retroscena del quotidiano La Repubblica, infatti, l’ormai ex ministra del Turismo si sarebbe sfogata con gli amici dopo la resa affermando: “Ma siamo diventati un partito giustizialista in 24 ore?”. Santanché, che non cambierà partito, sarebbe stata convinta a lasciare la poltrona da Ignazio La Russa. “Tranquilli, chiusa una porta, si apre un portone” avrebbe confidato agli amici. E poi c’è la lettera indirizzata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui l’ex ministra lancia diversi messaggi. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo sfogo di Daniela Santanchè dopo le dimissioni: “Siamo diventati giustizialisti in 24 ore”

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