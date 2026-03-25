Dopo una giornata di attese, la ministra del Turismo ha presentato le sue dimissioni, poche ore dopo che una mozione di sfiducia era stata discussa in parlamento. La richiesta proveniva direttamente dal presidente del consiglio, e la decisione è stata comunicata ufficialmente. La ministra ha lasciato l’incarico senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Dopo un giorno di attesa, una mozione di sfiducia e una richiesta esplicita di Meloni, la ministra del Turismo Daniela Santanché si è dimessa. Dopo un giorno di attesa, un comunicato scritto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e una mozione di sfiducia presentata dall’opposizione,la ministra del Turismo Daniela Santanché si è dimessa.Dopo aver trascorso l’intera mattinata chiusa nel suo ufficio al dicastero ed esserne uscita senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, alle 18:00 la “Pitonessa” si è dimessa. La dichiarazione arriva tramite una lettera alla presidente alla premier che aveva auspicato un passo indietro sulla scia... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Daniela Santanchè rassegna le dimissioni

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