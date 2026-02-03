L’edificio Angelo Mai, uno dei simboli dell’architettura romana, resta ancora inaccessibile, nonostante i milioni di euro spesi negli anni. I lavori di ristrutturazione sono fermi da tempo e le promesse di riqualificazione sembrano svanire nel nulla. La città si chiede quando, e se, il progetto prenderà finalmente vita.

L’edificio Angelo Mai, simbolo dell’architettura urbana romana, è rimasto in parte inaccessibile da anni, nonostante i milioni di euro stanziati per il suo sviluppo. Costruito tra il 1970 e il 1980, l’edificio, in via Clementina a Roma, era destinato a ospitare un centro culturale e un polo di servizi per la comunità. Ma il progetto non è mai stato completato. Le sue aperture sono state interrotte a causa di un doppio ostacolo: l’assenza di finanziamenti e la variante di progetto non ancora approvata. Secondo la consigliera Naim, l’unico contributo disponibile a oggi è stato il riconoscimento del progetto come “edificio storico” – un passo che non basta per portare avanti l’opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelo Mai: il progetto architettonico che non si è realizzato

Approfondimenti su Angelo Mai

L’Università di Perugia organizza il convegno nazionale “Il Restauro Architettonico fra progetto e contemporaneità”, un’occasione di confronto tra esperti del settore.

Questa mattina si è svolto un laboratorio dedicato a come comunicare la creatività nel progetto architettonico.

Argomenti discussi: Sul progetto del Conservatorio i dubbi dell'architetto D'Angelo su trasparenza e professionalità

All’Angelo Mai nasce Radicante, scuola delle arti per donne e queerAll’Angelo Mai a Roma nasce un nuovo progetto, sotto l’ideazione e la direzione di Giorgina Pi e del suo collettivo Bluemotion. Una scuola delle arti transmediale, dedicata solamente alle donne e a ... ilmanifesto.it

SANT’ANGELO A FASANELLA: AL VIA IL PROGETTO GOL. 23 OCCUPATI Hanno preso ufficialmente servizio i 23 giovani aderenti al progetto GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – che per i prossimi sei mesi saranno impegnati a supporto del Com - facebook.com facebook

#Buongiorno da Mosciano Sant’Angelo. Nuovo progetto solare da 3.6 MWp: energia pulita, offset CO2 misurabili e un passo concreto verso la #decarbonizzazione. @RegioneAbruzzo @TrinaSolar_EU x.com