Liverpool caccia all’erede di Salah | anche Conceição tra i nomi

Dopo nove stagioni, Mohamed Salah ha lasciato il Liverpool, portando la società a cercare un suo eventuale sostituto. La squadra si trova ora a dover intervenire sul mercato per rafforzare l’attacco, dopo un’estate di acquisti costosi e una stagione che non ha raggiunto le aspettative. Tra i nomi in circolazione, anche quello di un allenatore noto per il suo ruolo in altri club europei.

L’era di Mohamed Salah al Liverpool è giunta al capolinea. Dopo nove stagioni da protagonista assoluto, il numero 11 lascia Anflied e costringe i Reds a tornare protagonisti sul mercato, nonostante una campagna acquisti estiva tra le più onerose e una stagione ben al di sotto delle aspettative. Tra i profili finiti nel mirino del club inglese spunta anche quello di Francisco Conceição. Sette nomi sul taccuino per il nuovo attacco. La dirigenza del Liverpool è già al lavoro per individuare il profilo ideale a cui affidare un’eredità pesantissima. Dopo 435 presenze, 225 gol e 122 assist la scelta di un nuovo terminale offensivo sarà tutto tranne che scontata. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Liverpool, caccia all’erede di Salah: anche Conceição tra i nomi Articoli correlati Liverpool cerca erede a Salah: l’occhio su ConceicaoIl mercato estivo si preannuncia come un crocevia decisivo per il calcio europeo, dove la Juventus e il Liverpool stanno già tessendo una trama di... Conceicao Liverpool, i Reds pensano al portoghese per il dopo Salah. E la Juve parte da questa cifra per imbastire una trattativadi Redazione JuventusNews24Conceicao Liverpool, per il dopo Salah i Reds ragionano anche sul talento lusitano.