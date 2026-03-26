LIVE Sinner-Tiafoe 6-2 ATP Miami 2026 in DIRETTA | dominio dell’azzurro nel primo set

Sul campo si sta disputando il match tra un tennista italiano e il suo avversario statunitense nel torneo ATP di Miami. Nel primo set, l’atleta italiano ha messo a segno un punteggio di 6-2, dominando la fase iniziale dell’incontro. Durante lo scambio, si è verificata una risposta di rovescio particolarmente efficace, e l’azione si è conclusa con la vittoria di Sinner in un lungo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamorosa risposta di rovescio! 40-30 Scambio lungo, lo vince Sinner. 40-15 Prima vincente. 30-15 Accorcia Sinner e allora Tiafoe lo punisce con il diritto. 15-15 Bel punto in pressione dell’americano. 0-15 Lungo il dritto di Tiafoe. Inizia al servizio l’americano nel 2° set. 9.5 su 10.0 il dato sulla qualità media per Sinner, dice tutto! SINNER-Tiafoe 6-2! Appena trentuno minuti di primo set per un azzurro praticamente perfetto. 40-0 Arrivano i tre set point consecutivi! 30-0 ACE! 15-0 ACE! Palle nuove! L’azzurro ha perso 5 punti in battuta. 5-2 Ace. Tiene la battuta l’USA e servirà per primo nel 2° se ora Sinner chiudesse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tiafoe 6-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: dominio dell’azzurro nel primo set Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sinner-Tiafoe 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... Una selezione di notizie su LIVE Sinner Tiafoe 6 2 ATP Miami 2026... Temi più discussi: Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner ai quarti. LA SCHEDA; Sinner-Tiafoe, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; LIVE Sinner-Tiafoe, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’americano ha promesso battaglia. Sinner diretta Miami Open: segui la sfida ai quarti contro Tiafoe. Tennis oggi LIVEIl numero 2 del mondo affronta lo statunitense nel Masters 1000 in Florida: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Sinner oggi a Miami Open: sfida Tiafoe per un posto in semifinale. A che ora gioca e dove vedere la direttaOggi Jannik Sinner affronta l’americano Tiafoe per un posto in semifinale al Miami Open 2026. L’azzurro punta al Sunshine Double e a guadagnare punti Atp per avvicinarsi a Alcaraz ... msn.com Miami Open, Jannik Sinner vince il primo set contro Frances Tiafoe per 6-2 Hard Rock Stadium Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-zvere - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe all'Atp Miami, il risultato in diretta live della partita dalle 18 #SkySport #SkyTennis x.com