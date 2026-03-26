Al torneo ATP di Miami, il giocatore italiano si trova in vantaggio per 5-2 nel primo set contro il suo avversario statunitense. Durante lo scambio, l’azzurro ha perso cinque punti in battuta, ma ha concluso con un ace. L’avversario statunitense ha mantenuto il proprio turno di servizio e si prepara a servire nuovamente nel secondo set, nel caso il primo venga concluso dal giocatore italiano.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’azzurro ha perso 5 punti in battuta. 5-2 Ace. Tiene la battuta l’USA e servirà per primo nel 2° se ora Sinner chiudesse. 40-30 Chiude a rete Sinner. 40-15 Servizio e dritto Tiafoe. 30-15 Ace. 15-15 La risposta era tenera, ma il passante di dritto robustissimo e vincente, sono 12 i winner. 15-0 Slice vincente Tiafoe. 5-1 Ace sporco. Nessun problema, tiene la battuta Sinner. 40-30 Doppio fallo, primo della partita. 40-15 Uno due con lo schiaffo dopo la prima! 30-15 ACE! 15-15 ACE (5°)! Mette subito a posto le cose col servizio vincente il pusterese! 0-15 Vince un raro punto Tiafoe sulla prima di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tiafoe 5-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set

Articoli correlati

LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde il primo set, attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17.

Leggi anche: LIVE Sinner-Mensik 4-5, ATP Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per allungare il primo set

Una raccolta di contenuti su LIVE Sinner Tiafoe 5 2 ATP Miami 2026...

Temi più discussi: Miami, Sinner contro Tiafoe per la semifinale: cronaca LIVE dalle 18; Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Tiafoe, chi è l'avversario di Sinner ai quarti. LA SCHEDA; Sinner-Tiafoe, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla.

Sinner diretta Miami Open: segui la sfida ai quarti contro Tiafoe. Tennis oggi LIVEIl numero 2 del mondo affronta lo statunitense nel Masters 1000 in Florida: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sinner oggi a Miami Open: sfida Tiafoe per un posto in semifinale. A che ora gioca e dove vedere la direttaOggi Jannik Sinner affronta l’americano Tiafoe per un posto in semifinale al Miami Open 2026. L’azzurro punta al Sunshine Double e a guadagnare punti Atp per avvicinarsi a Alcaraz ... msn.com

Miami Open, Jannik Sinner in campo contro Frances Tiafoe per i quarti di finale Hard Rock Stadium Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/atp-1000-miami-open-sinner-alcaraz-djokovic-musetti-paolini-z - facebook.com facebook

ATP Miami, LIVE: Sinner alle 18 sfida Tiafoe per un posto in semifinale x.com