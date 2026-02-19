LIVE Sinner-Mensik 4-5 ATP Doha 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il primo set

Jannik Sinner sta giocando contro Christopher Mensik a Doha, dove il suo doppio fallo ha causato un punto importante nel primo set. L’azzurro, che serve ora per allungare la partita, ha sbagliato il colpo in un momento cruciale, lasciando spazio all’avversario. La partita si sta svolgendo sotto gli occhi di molti spettatori, che seguono ogni scambio con attenzione. Sinner ha già commesso il suo primo doppio fallo, segnale di tensione. La sfida prosegue, con il pubblico pronto a tifare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il rovescio dell'azzurro. 30-15 Primo doppio fallo del match per il classe 2005. Seconda. 30-0 Servizio e rovescio vincente di Mensik. 15-0 Esce il dritto di Sinner. 5-5 GAME SINNER! Senza molti problemi, l'azzurro allunga il set. 40-0 In rete la risposta di Mensik. Seconda. 30-0 Esce il rovescio del ceco. 15-0 Servizio al corpo, Mensik non ha il tempo di muoversi per gestire la risposta. Seconda per Jannik. 4-5 GAME MENSIK. Con l'ace, il ceco risale in vantaggio. 40-30 La risposta di Jannik è vincente, grazie alla deviazione del nastro. 40-15 Esce il rovescio di Sinner, con il ceco che è ancora sceso nei pressi della rete.