LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA | sette al comando ma il gruppo controlla

Nella settimana dedicata alla Coppi e Bartali, sette corridori sono in testa alla corsa, anche se il gruppo principale mantiene il controllo. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si svolgono anche eventi collegati come la Ronde van Vlaanderen e una tappa del Giro di Catalogna, entrambe trasmesse in diretta nel corso della giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 14.11 Mauro Schmid in particolare è uno dei maggiori indiziati per la vittoria della corsa: lo svizzero ha già scritto il suo nome nell’albo d’oro della Settimana Internazionale Coppi e Bartali vincendo l’edizione 2023 davanti a James Shaw e Ben Healy. Il corridore della Jayco Alula vorrà sicuramente cercare il bis in una corsa che già in passato gli ha regalato soddisfazioni. 14.09 Questa edizione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali vede alla partenza molti atleti giovani con grandissima voglia di mettersi in mostra, ma anche professionisti già affermati che potrebbero fare la grande differenza grazie alla propria esperienza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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