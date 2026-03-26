LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km all’arrivo il gruppo non riesce ad avvicinarsi ai fuggitivi

Oggi si svolge la tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con circa 60 chilometri al traguardo. Il gruppo principale non è riuscito a ridurre il distacco dai corridori in fuga, che continuano a mantenere un vantaggio consistente. La corsa è in pieno svolgimento e sono attesi ulteriori sviluppi nelle prossime ore. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 14.20 Vantaggio che ondeggia ora per i 4 fuggitivi: elastico fra loro e il gruppo. 14.17 INEOS al lavoro per Axel Laurance, che oggi vuole provare a prendersi un’altra soddisfazione. 14.14 In archivio 100 km della tappa odierna. 14.11 Cala sotto i tre minuti il vantaggio degli uomini in fuga. 14.08 Si va nuovamente verso Canneto Pavese. 14.05 Adesso la INEOS prende in mano in maniera decisa le operazioni: il vantaggio dei fuggitivi cala a 3:10. 14.01 A tirare il gruppo vi sono la INEOS Grenadiers e il Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km all’arrivo, il gruppo non riesce ad avvicinarsi ai fuggitivi Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 70 km all’arrivo, i fuggitivi gestiscono 4 minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 4 fuggitivi in avanscoperta a 80 km dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Tutti gli aggiornamenti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappa; Settimana Coppi e Bartali: tutte le tappe, i favoriti e dove vederla in tv; Corsa in linea Uomini, Tappa 1, Barbaresco - Barolo 25/03/2026. Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Barbaresco-Barolo in tv: orari, percorso, favoriti. Finale per uomini da classicheNel contesto di una settimana il cui il calendario sposta la sua attenzione in Belgio con tre classiche di assoluto spessore l'Italia propone uno degli ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: sprint ristretto vinto da Laurance! Trionfo francese nella prima tappaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.30 ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Michael Zarate in coma farmacologico per un grave trauma facciale: TAC negativa, si valuta operazione x.com Dopo una prima tappa totalmente piemontese tra Barbaresco e Barolo, la Settimana Coppi e Bartali passa in Lombardia dove tra Lodi e Massalengo andrà in scena la seconda frazione. - facebook.com facebook