LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Filippo D’Aiuto è solo all’ultimo kilometro

Oggi si svolge la tappa finale della Settimana Coppi&Bartali 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. Attualmente, il corridore in testa si trova all’ultimo chilometro della corsa. La gara è seguita da vicino attraverso una diretta streaming, che copre anche la tappa di oggi del Giro di Catalogna, iniziata alle 13.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13.05 ULTIMO CHILOMETRO: D’Aiuto conserva 13 secondi di vantaggio, ma ora il gruppo va velocissimo. 15.33 Testa a testa con il gruppo che ora accorcia a 16 secondi a 2 km dalla fine. 15.32 Ancora lui a guadagnare terreno. Ora ha 22 secondi di vantaggio il corridore della General Store – Essegibi – F.Lli Curia (CT). Mancano 3 km all’arrivo. 15.30 Colpo di frusta incredibile di D’Aiuto che ai -5 km dall’arrivo a guadagnato 12 secondi. 15.27 Attenzione a Filippo D’Aiuto, che vuole provare un’azione solitaria per anticipare la volata. 15.25 Gruppo compatto, si va verso la volata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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