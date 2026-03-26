Benvenuti alla diretta delle gare di pattinaggio artistico ai Campionati Mondiali 2026 che si stanno svolgendo a Praga. La seconda giornata propone diverse discipline, tra cui le competizioni delle coppie, con il pattinatore italiano Daniel Grassl tra i protagonisti. Seguiremo in tempo reale gli eventi e gli aggiornamenti più recenti di questa manifestazione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Praga in Cechia. Dopo la prima giornata, i riflettori dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico all’ O2 Arena si accendono su una seconda giornata chiave, capace di indirizzare gli equilibri della rassegna. Il programma prevede in mattinata il programma corto maschile, mentre nel pomeriggio sarà la volta del programma libero delle coppie di artistico, già decisivo per l’assegnazione delle medaglie. Nel singolo maschile è inevitabile partire da Ilia Malinin, il grande osservato speciale dopo la delusione olimpica di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2026 in DIRETTA: Daniel Grassl punta azzurra, si assegna il titolo delle coppie

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