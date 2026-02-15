LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | si avvicina il momento delle due coppie azzurre

Il pattinaggio artistico ha acceso la scena olimpica con le prime esibizioni delle coppie italiane, che cercano di conquistare un posto tra i migliori nel corto in diretta. La competizione si fa più intensa mentre le coppie azzurre si preparano a scendere sulla pista, con le loro esibizioni che già mostrano grandi progressi e qualche errore. I giudici hanno già premiato alcuni salti, come il Triplo Twist, anche se altri come il Triplo Toeloop hanno evidenziato qualche imprecisione nell’atterraggio. La tensione cresce mentre si avvicina il momento di scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Bene il Triplo Twist, non perfetto l’atterraggio del Triplo Toeloop in parallelo, bene il Triplo Salchow lanciato 21.08: E’ il momento di una coppia polacca composta però da un’atleta di origine russa, Ioulia Chtchetinina, 29 anni di Nizhnyi Novgorod e da Michal Wozniak, 25 anni di Katowice. Si allenano a Berlino agli ordini di Nolan Seegert e Dimitri Savin. Chtchetinina ha gareggiato per l’Ungheria ed è stata sesta con Magyar agli Europei 2022. La coppia si è formata nel 2023, sono stati decimi nel 2024 al Campionato Europeo e 19mi al Mondiale di Montreal. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure.

Giovanni Conti e Luca Macii sono scesi in pista per la gara di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, inizia il loro percorso verso le medaglie olimpiche.

