LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Daniel Grassl punta in alto ballottaggio olimpico tra Rizzo e Memola

Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con aggiornamenti sulle gare di oggi. Daniel Grassl si prepara a disputare il programma libero, mentre Rizzo e Memola si contendono un posto nel ballottaggio olimpico. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e rivedere le esibizioni delle coppie e dei singoli atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma corto maschile, primo segmento di gara odierno, in attesa del libero delle coppie di artistico che assegnerà il primo titolo questa sera. Un appuntamento che può segnare una svolta. Il Campionato Europeo propone una gara maschile che si presenta carica di significati e responsabilità, soprattutto per Daniel Grassl, chiamato a vestire i panni dell'uomo da battere.

