LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | qualche errore per Caldara-Maglio attesa per Ghilardi-Ambrosini
Segui in tempo reale le esibizioni del Pattinaggio Artistico agli Europei 2026. Oggi si sono verificati alcuni errori nelle prove di Caldara-Maglio, mentre si attende con interesse Ghilardi-Ambrosini. Clicca sul link per aggiornare la diretta del corto femminile, in programma dalle 18. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa competizione europea.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 15.17 In qualche modo poi il reverse lasso (livello 1), meglio la spirale (livello 1) così come la trottola d’insieme (livello 4) e la sequenza di passi. Due errori di grande rilievo per loro, ma sappiamo tutti le loro circostanze di allenamento. Sembra essersi fatta molto male la pattinatrice, è caduta malissimo dal triplo rittberger lanciato. 15.15 Aprono con un triplo twist di livello 3 gli ucraini, poi caduta della dama nel triplo salchow corto (step out per lui), quindi bruttissima caduta nel triplo rittberger. 🔗 Leggi su Oasport.it
