LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | deludono Conti Macii! Ghilardi Ambrosini in top 10
Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin hanno deluso le aspettative durante il primo segmento di gara ai Mondiali di pattinaggio artistico, causando una reazione negativa tra il pubblico. La coppia tedesca, campione d’Europa lo scorso anno e vice-campione del mondo nel 2025, ha affrontato una performance che non ha soddisfatto i pronostici, complicando la loro posizione in classifica. La loro esibizione si è svolta in un’atmosfera di tensione, con alcuni errori evidenti che hanno inciso sul punteggio finale.
Si chiude il primo segmento di gara con la coppia tedesca campione d'Europa lo scorso anno e vice-campione del mondo del 2025, formata da Minerva Fabienne Hase, 26 anni di Berlino e Nikita Volodin, 26 anni di San Pietroburgo in Russia. Si allenano a Berlino agli ordini di Dmitri Savin, Knut Schubert, Sidnei Brandão, Rico Rex. Hase, in coppia con Seegert, è stata quinta ai Mondiali 2022, nona agli Europei 2022 e 16ma ai Giochi di Pechino. Lo scorso anno sono stati quinti agli Europei di Kaunas e bronzo ai Mondiali, mentre lo scorso anno si sono imposti nella finale del Gran Prix e all'Europeo di Tallin e sono stati secondi al Mondiale di Boston.
Conti e Macii gareggiano oggi nel pattinaggio artistico, e l’attesa cresce per le loro esibizioni alle Olimpiadi.
Il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi ha preso il via con le prime performance in diretta, dopo che le coppie hanno scaldato il ghiaccio con salti e figure.
BRONZO storico per l'ITALIA! Matteo RIZZO, CONTI/MACII e GUTMANN spettacolari | #MilanoCortina2026
Medaglie Italia #MilanoCortina2026 G. Franzoni D. Paris F. Lollobrigida S. Goggia L. Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi R. Lorello D. Fischnaller N. Macii, S. Conti, C. Guignard, M. Fabbri, L. Naki Gut x.com