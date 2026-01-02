LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | il derby italiano può dare un’impronta alla stagione Palla a due dalle 20.30

Benvenuti alla diretta live di Virtus Bologna contro Olimpia Milano, valida per l’Eurolega 2026. La partita, in programma questa sera alle 20.30, rappresenta un importante scontro tra due delle principali squadre italiane nel massimo torneo continentale. Seguite con noi l’andamento del match e gli aggiornamenti in tempo reale. Buona visione e buona lettura.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026. Va in scena il primo derby tricolore europeo, diciannovesima giornata della regular season 2025-2026 e ultimo turno del girone di andata. Le V-nere vogliono riscattare il ko casalingo di venerdì scorso contro l’Olympiacos Pireo (9-497) nonostante una rimonta nel quarto conclusivo dopo essere scivolate addirittura a -20, con i bolognesi attualmente in tredicesima posizione con un record di 8-10. Coach Dusko Ivanovic dovrà fare a meno di Carsen Edwards infortunatosi proprio contro gli ateniesi, ma potrà contare su Matt Morgan e su Luca Vildoza spesso decisivi nelle precedenti uscite continentali. 🔗 Leggi su Oasport.it

