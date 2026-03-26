LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 79-66 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | EA7 altre prove di fuga verso l’ultimo quarto

Nella partita di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, il punteggio al termine del terzo quarto è di 79-66 a favore dell’Olimpia. Durante il match, il giocatore Bolmaro si è reso protagonista di un’azione con Morgan, che ha tentato una rubata e ha concluso con un tiro tentato dall’argentino. La partita è in diretta e gli aggiornamenti continuano in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88-71 12 Bolmaro. Liberi per Bolmaro con Morgan che va un po’ oltre la voglia della rubata (e c’è anche un po’ di furbizia formato tiro tentato dall’argentino). 87-71 Transizione veloce virtussina con schiacciata di Niang, c’è timeout immediato da parte di Poeta. Poco più di 6? alla fine. 87-69 Tripla di Ferrari su assist di Smailagic (a una mano e di gran clase). Timeout di Ivanovic, ma probabilmente a buoi già scappati. 87-66 E arriva la schiacciata poderosissima di Nebo servito da Brooks ancora autore di un furto. Ormai il match Milano ha deciso di chiuderlo, e in stile. Annullato il canestro di Morgan, c’è fallo di Brooks su Niang prima del rilascio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 79-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7, altre prove di fuga verso l’ultimo quarto Articoli correlati LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 77-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere rimangono a +11 all’ultima pausa breveCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-74 MATT MORGAN DA TRE! UNO-DUE MICIDIALE DELLE V-NERE, TIME-OUT POETA. LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 13-25, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo primo quarto per l’EA7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL PRIMO QUARTO! Un’ottima Olimpia in questi primi dieci minuti. Virtus Bologna vs Olimpia Milano Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A Una raccolta di contenuti su LIVE Olimpia Milano Virtus Bologna 79... Temi più discussi: Milano, che beffa: il Monaco rimonta da -10 nel 4° quarto e batte l’Olimpia in volata; LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: derby italiano di medio-bassa classifica; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ritmi ancora altissimi tra le due squadreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 76-61 1/2 Diarra. Diarra guadagna due liberi per fallo proprio di Nebo. 76-60 E ARRIVA L'ALLEY OOP! Ellis per ... oasport.it Olimpia Milano vs Virtus Bologna, diretta fine 3Q 79-663Q 79-66 : Nebo da sotto canestro 59-49, poi la tripla di Guduric 62-49 e poi Shields in penetrazione 64-49 dopo meno di 2'. Diouf rompe il ghiaccio per la Virtus 64-51 e poi la tripla di ... pianetabasket.com OLIMPIA AVANTI SULLA VIRTUS Milano conduce sul 57-49 dopo 20' nell'Euroderby al Forum. Già 16 punti per Zach LeDay, altri 10 da Devin Booker per i padroni di casa. Dall'altra parte 12 di Diouf e 10 di Alston per la Virtus. facebook Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna x.com