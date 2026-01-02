LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 77-66 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | le V-nere rimangono a +11 all’ultima pausa breve

Segui in tempo reale il match di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, con la Virtus che al termine del terzo quarto conduce 77-66. Restate aggiornati sui punteggi e le azioni principali di questa partita del 2026, mantenendo un’occhiata costante sui risultati e le analisi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-74 MATT MORGAN DA TRE! UNO-DUE MICIDIALE DELLE V-NERE, TIME-OUT POETA. 86-74 DANIEL HACKETT! TRIPLA, +12 VIRTUS. 83-74 Chiuso il 2+1 dall’americano di passaporto danese per il -9 Milano. 83-73 Shavon Shields segna e subisce fallo. 83-71 Rubata micidiale di Luca Vildoza che segna indisturbato. 81-71 Josh Nebo si mette in proprio. 81-69 Ancora l’ala della Nazionale per il nuovo +12 Virtus. 79-69 Virata perfetta di Nicola Akele per ristabilire subito il +10. 77-69 Chiuso il 2+1 per ritornare a -8. 77-68 Josh Nebo col fallo. Inizia la frazione decisiva alla Virtus Arena! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Virtus Bologna è avanti 77-66 sull’Olimpia Milano! 77-66 ‘PIPPO’ RICCI DA TRE! 77-63 22 per Alessandro Pajola a cronometro fermo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 77-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere rimangono a +11 all’ultima pausa breve Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Dubai 54-56, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere rimangono in scia all’ultima pausa breve Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 67-56, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 14 punti per Armoni Brooks, +11 all’ultima pausa breve Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Virtus Bologna-Olimpia Milano dalle 20.30 su Sky; Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi 2 gennaio, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Virtus Bologna-Milano: l’Eurolega in Diretta TV e in Streaming; Dove vedere Virtus Bologna–Olimpia Milano in Eurolega: orario, diretta tv e streaming. Virtus Bologna-Olimpia Milano su Sky Sport Basket: risultato LIVE - Arriva il momento dell’attesissimo derby italiano in Eurolega, con Bologna che ospita Milano in una Virtus Arena col tutto esaurito. sport.sky.it

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 77-66, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere rimangono a +11 all’ultima pausa breve - 71 Rubata micidiale di Luca Vildoza che segna indisturbato. oasport.it

| Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta testuale (89-74 al 34) - Nebo riceve segna con fallo e mette il libero, Akele risponde alla grande due volte, l'ultima con il rovesciato, Nebo non si marca penetra e segna, Akele fa ... pianetabasket.com

#EuroLeague | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione - facebook.com facebook

#EuroLeague | Tutto su Virtus Bologna-Olimpia Milano x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.