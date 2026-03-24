LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 13-25 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ottimo primo quarto per l’EA7

L'incontro tra Monaco e Olimpia Milano nella fase di Eurolega 2026 sta proseguendo in diretta. Al termine del primo quarto, la squadra italiana ha chiuso con un punteggio di 13-25, grazie a un primo quarto positivo. I minuti iniziali hanno mostrato una buona prestazione da parte dell’EA7, che ha preso subito il comando del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL PRIMO QUARTO! Un’ottima Olimpia in questi primi dieci minuti. Milano sta dominando su entrambi i lati del campo. Adesso serve continuità, che è spesso mancata in questa stagione. Okobo sbaglia la conclusione sulla sirena. 13-25 Ricci si prende un gran rimbalzo in attacco e appoggia al vetro. Ultimo tiro per il Monaco. 13-23 Canestro buttandosi indietro e tutto storto di Okobo. 11-23 22 di Shields dalla lunetta. Un minuto e mezzo alla fine del primo quarto. Anche il serbo sbaglia il libero supplementare. 11-21 Guduric batte facilmente Okobo e poi segna con il fallo di Hayes. 11-19 Arresto e tiro di Okobo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 13-25, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo primo quarto per l’EA7 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Barcellona 24-17, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo primo quarto per i milanesi Leggi anche: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano 5-14, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo avvio milanese When Pressure DECIDES Everything | Barcelona - Milano | R7 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26 Aggiornamenti e notizie su LIVE AS Monaco Olimpia Milano 13 25... Temi più discussi: LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare; A Monaco, fondamentale avere il controllo del ritmo; AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming; Bayern Monaco - Dubai Basketball Video correlati: Live Basket Aggiornamenti. Monaco vs Olimpia Milano: diretta (5-5 con 7:40, 1Q)1Q Live - Si parte con due di Bolmaro, risponde Blossomgame dall'altra parte. LeDay si allarga, assist di Ellis e tripla del 2-5 con 8:30. Risponde Strazel dall'altra parte. Tiro ... pianetabasket.com AS Monaco vs Olimpia Milano: dove in TV, preview, direttaMancano sei turni alla fine della stagione regolare della EuroLeague 2025-2026: l'Olimpia Milano è a due vittorie dalle cinque squadre (Zalgiris, Monaco, Panathinaikos, Stella Rossa ... pianetabasket.com LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: obbligatorio vincere nel Principato - x.com OLIMPIA: È LA SETTIMANA DECISIVA Milano parte da Montecarlo, rientra Shavon Shields. Peppe Poeta: «La chiave è pensare una partita alla volta. Non guardiamo al calendario. Il Monaco Consci dell’importanza di una partita in cui sarà fondamentale ave - facebook.com facebook